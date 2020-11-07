Александр Соболев: «Хорошо, что забили «Уралу» под конец первого тайма. Во втором будет проще»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от первого тайма матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1, перерыв). Форвард забил два мяча в первой половине встречи.

— С чем связано то, что «Спартак» активно начал матч, но потом потерял ход игры?

— Наверное, с пропущенным голом, — сказал в эфире «Матч Премьер» Соболев. — Мы пропустили ненужный мяч со стандарта. Хорошо, что забили в концовке и ушли на перерыв, ведя в счете.

— Судя по реакции на скамейке, гол придал команде положительных эмоций.

— Конечно, не просто так же говорят «гол в раздевалку». Во втором тайме нам будет попроще, но и «Урал» побежит отыгрываться. Сейчас нам подскажут, как правильно играть, и все будет отлично.