Александр Соболев: «Хорошо, что забили «Уралу» под конец первого тайма. Во втором будет проще»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от первого тайма матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1, перерыв). Форвард забил два мяча в первой половине встречи.
— С чем связано то, что «Спартак» активно начал матч, но потом потерял ход игры?
— Наверное, с пропущенным голом, — сказал в эфире «Матч Премьер» Соболев. — Мы пропустили ненужный мяч со стандарта. Хорошо, что забили в концовке и ушли на перерыв, ведя в счете.
— Судя по реакции на скамейке, гол придал команде положительных эмоций.
— Конечно, не просто так же говорят «гол в раздевалку». Во втором тайме нам будет попроще, но и «Урал» побежит отыгрываться. Сейчас нам подскажут, как правильно играть, и все будет отлично.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.