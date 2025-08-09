Ширко: «Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути»

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко в интервью «СЭ» высказал мнение о происходящем в «Зените».

— В 2022-м вы дважды играли с легендами «Зенита». Это было ярко.

— На «Петровском» случился аншлаг — если учитывать, что вместимость арены ограничили до 10 тысяч зрителей. А на ответный матч в Москве пришло в четыре раза больше. Поддержка была фантастическая!

— В московском матче вы стали автором победного гола.

— Мелешин с правого фланга навесил в штрафную, а я опередил защитника и в касание пробил мимо Малафеева в ближний угол. В Питере мы уступили 0:2, а тут взяли реванш — 2:1. Но главное в таких матчах — не счет, а возможность порадовать болельщиков. Приятно, что люди помнят наше поколение, скучают по тому футболу, ностальгируют...

— Я их прекрасно понимаю.

— И тут возникает вопрос: а на кого через много лет придут смотреть в Петербурге? Когда в ветеранских матчах уже не будут выходить на поле Аршавин, Кержаков, Денисов, Радимов, Быстров, Малафеев. За ними-то пустота! В последние годы команда строится вокруг латиноамериканцев. Конечно, они сильнее наших, дороже, способны сразу дать результат. Но где свои воспитанники? Почему в «Зените» их в упор не замечают? Вот это точно не добавляет клубу любви за пределами Питера.

— В «Спартаке» тоже давно нет своего Титова, Тихонова, Хлестова...

— Согласен. Легионеров и у нас хватает. Но воспитанники академии нет-нет да и пробиваются в основу — Максименко, Литвинов, на подходе Зорин. О нынешнем «Зените» этого не скажешь. Там все завязано на легионерах. Но рано или поздно они разъедутся — и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого питерским мальчишкам равняться, кем гордиться? Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути.