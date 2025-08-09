Футбол
9 августа, 09:15

Ширко: «Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко в интервью «СЭ» высказал мнение о происходящем в «Зените».

— В 2022-м вы дважды играли с легендами «Зенита». Это было ярко.

— На «Петровском» случился аншлаг — если учитывать, что вместимость арены ограничили до 10 тысяч зрителей. А на ответный матч в Москве пришло в четыре раза больше. Поддержка была фантастическая!

— В московском матче вы стали автором победного гола.

— Мелешин с правого фланга навесил в штрафную, а я опередил защитника и в касание пробил мимо Малафеева в ближний угол. В Питере мы уступили 0:2, а тут взяли реванш — 2:1. Но главное в таких матчах — не счет, а возможность порадовать болельщиков. Приятно, что люди помнят наше поколение, скучают по тому футболу, ностальгируют...

— Я их прекрасно понимаю.

— И тут возникает вопрос: а на кого через много лет придут смотреть в Петербурге? Когда в ветеранских матчах уже не будут выходить на поле Аршавин, Кержаков, Денисов, Радимов, Быстров, Малафеев. За ними-то пустота! В последние годы команда строится вокруг латиноамериканцев. Конечно, они сильнее наших, дороже, способны сразу дать результат. Но где свои воспитанники? Почему в «Зените» их в упор не замечают? Вот это точно не добавляет клубу любви за пределами Питера.

— В «Спартаке» тоже давно нет своего Титова, Тихонова, Хлестова...

— Согласен. Легионеров и у нас хватает. Но воспитанники академии нет-нет да и пробиваются в основу — Максименко, Литвинов, на подходе Зорин. О нынешнем «Зените» этого не скажешь. Там все завязано на легионерах. Но рано или поздно они разъедутся — и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого питерским мальчишкам равняться, кем гордиться? Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути.

Александр Ширко поделился мнением о&nbsp;поведении Деяна Станковича.

Александр Ширко
РПЛ
ФК Зенит
  • Кариока_двойка.

    А Умяров с Денисовым уже такую историю написали, что в ближайшие лет 10 никому не переписать. А русский Месси где? Не потянул даже первую лигу. Вот вам и писатели истории. Лучше уж уголовник Промес, для меня это легенда Спартака, чем молиться каждый матч на ограниченных Умярова с Денисовым, только бы не обрезали сегодня.

    09.08.2025

  • John Doe

    Ты не понимаешь, это другое (с)

    09.08.2025

  • vlad2020

    С головой совсем не дружит - в его Спартаке абсолютно такая же картина. На играх в основе выходят практически такое же количество легионеров. как и в Зените

    09.08.2025

  • Горын

    Кто о чём, а вшивый о бане. А что останется от пищевика? Уголовник Промес? "Легенды" Максименко и Литвинов? В Реале и Барселоне играют игроки из разных стран и знают эти команды во всём мире. И никто не визжит где воспитанники?

    09.08.2025

  • refes

    Ну хоть что-то правильно сказал...

    09.08.2025

    • Ширко: «Спартак» — народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»

    Ширко — о Станковиче: «Слишком эмоционально на все реагирует. Истерично, агрессивно...»
