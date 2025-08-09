Футбол
9 августа, 09:00

Ширко: «Спартак» — народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»

Александр Кружков
Обозреватель
Александр Ширко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

— Недавно «СЭ» запустил спецпроект, чтобы выяснить, какой клуб популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Ваше мнение?

— Для меня ответ очевиден. «Спартак»!

— Как тогда объяснить данные соцопросов, где клуб из Санкт-Петербурга уже лет десять удерживает лидерство?

— Это связано с количеством трофеев, завоеванных в последние годы, и доминированием в РПЛ. Есть люди, которые тянутся к богатым и успешным. Но глобально с точки зрения популярности «Спартак» в России по-прежнему номер один. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут.

— Почему?

— Потому что любят его только в Петербурге и окрестностях. А «Спартак» — во всех городах. Да, он давно не выигрывал золотые медали. Но память о победном прошлом удерживает фанатов возле команды. Меньше их не становится.

— Разве?

— Маленький пример — со спартаковскими ветеранами мы играем в разных уголках страны. Куда бы ни приехали — на трибунах всегда много болельщиков. А два года назад в Волгограде на наш матч вообще собралось почти 40 тысяч!

— Ничего себе.

— Так что интерес к «Спартаку» не снижается. Вы же сами видите, что о команде постоянно говорят — и на телевидении, и в печатных СМИ, и в соцсетях. Ни «Зениту», ни ЦСКА, ни «Динамо» подобное внимание даже не снилось.

Александр Ширко поделился мнением о&nbsp;поведении Деяна Станковича.Александр Ширко: «Станкович слишком эмоционально на все реагирует. Если «Спартак» не начнет набирать очки, смена тренера неизбежна»

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Александр Ширко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
