Ширко: «Спартак» — народная команда! О «Зените» так никогда не скажут»
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.
— Недавно «СЭ» запустил спецпроект, чтобы выяснить, какой клуб популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Ваше мнение?
— Для меня ответ очевиден. «Спартак»!
— Как тогда объяснить данные соцопросов, где клуб из Санкт-Петербурга уже лет десять удерживает лидерство?
— Это связано с количеством трофеев, завоеванных в последние годы, и доминированием в РПЛ. Есть люди, которые тянутся к богатым и успешным. Но глобально с точки зрения популярности «Спартак» в России по-прежнему номер один. Народная команда! О «Зените» так никогда не скажут.
— Почему?
— Потому что любят его только в Петербурге и окрестностях. А «Спартак» — во всех городах. Да, он давно не выигрывал золотые медали. Но память о победном прошлом удерживает фанатов возле команды. Меньше их не становится.
— Разве?
— Маленький пример — со спартаковскими ветеранами мы играем в разных уголках страны. Куда бы ни приехали — на трибунах всегда много болельщиков. А два года назад в Волгограде на наш матч вообще собралось почти 40 тысяч!
— Ничего себе.
— Так что интерес к «Спартаку» не снижается. Вы же сами видите, что о команде постоянно говорят — и на телевидении, и в печатных СМИ, и в соцсетях. Ни «Зениту», ни ЦСКА, ни «Динамо» подобное внимание даже не снилось.
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2