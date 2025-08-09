Футбол
9 августа, 09:30

Ширко — о Станковиче: «Слишком эмоционально на все реагирует. Истерично, агрессивно...»

Александр Кружков
Обозреватель
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард «Спартака», шестикратный чемпион России Александр Ширко в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— «Спартак» Станковича вам понятен?

— Нет. Для меня вообще загадка, почему в «Спартаке» из года в год повторяется одна и та же картина.

— Что имеете в виду?

— Отсутствие качественной селекции и полноценной борьбы за трофеи. Когда же появляется минимальный шанс за что-то зацепиться, «Спартак» резко сбавляет обороты. Казалось бы, наоборот, надо мобилизоваться и зубами выгрызать этот шанс. Но команда все упускает. Нет лидера, который в сложный момент мог бы объединить ребят, повести за собой.

— Последним таким игроком был Промес?

— Да. А в чемпионском сезоне — Глушаков.

— Многие считают, что Станкович даже до конца сезона не доработает. А вы как думаете?

— Не знаю, сколько матчей еще дадут сербу. Если в ближайшее время «Спартак» не начнет стабильно набирать очки и будет выглядеть так же невнятно, как в первых турах, смена тренера неизбежна. Да, старт получился тяжелый. Незасчитанные голы, удаления, пенальти... Но Станкович уж слишком эмоционально на все реагирует. Истерично, агрессивно. На мой взгляд, тренер, как дирижер, должен излучать спокойствие и уверенность. А когда он весь на нервах, это сразу передается футболистам.

Александр Ширко поделился мнением о&nbsp;поведении Деяна Станковича.Александр Ширко: «Станкович слишком эмоционально на все реагирует. Если «Спартак» не начнет набирать очки, смена тренера неизбежна»

Александр Ширко
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ратель

    Ширер привык к Романцеву, коотрый взглядом убивал, а ,,смертный приговор" на отчисление мог вынести вполголоса и от него уже не отступиться.

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну хотя бы кто-то из заслуженных ветеранов СМ не надрачивает на этого лысого борова

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Игнорить?

    09.08.2025

  • Арсений Сальников

    так Спартак сам клуб истеричек

    09.08.2025

  • Serge Pol

    Да что ты говоришь.Не будут убивать Спартак судьи,будет стабильно команда набирать очки.Почему то,Спартаку отменяют всё,а бомжам дают пенальти бить в каждом матче.

    09.08.2025

  • Serge Pol

    Свои конспирологичекие измышления можешь рассказать бабушкам у подъезда.Футбольные люди лучше тебя знают,кого и за какие бабки покупать.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кто знает, что делать с Главпитухом форума - Парашником Топотуном?!

    09.08.2025

  • John Doe

    Не соглашусь, уж извини. Зарабатывание денег это норма для любого клуба. И Спартак тут не лучше, и не хуже других в среднем. Если убрать все, что Спартак имеет общего с остальными, останется на мой взгляд только одно, что его резко отличает. Это количество истеричек и неадекватов вокруг клуба. И Ширко это прекрасно иллюстрирует. В ситуации, когда клуб нужно поддержать, дать ему выдохнуть и спокойно набрать свою силу, они продолжают разгонять истерику. Результат этого в 21 веке подтверждён двумя десятилетиями борьбы Спартака за условное шестое место с составом вполне имеющим право бороться за чемпионство. Но истерички не знакомы с логикой.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Честно я всех тренерв от ОИРА в Спаратке и не перечислю!

    09.08.2025

  • инок

    Да тут просто проект по отмыванию бабла. Никто о результате не собирается думать. По трансферам все понятно. Покупают за бешеные деньги на позиции, которые укомплектованы, на проблемные позиции 2 года никого не берут, отпускают всех нормальных за копейки..(

    09.08.2025

  • rac135

    КАК ВСЁ ПОХОЖЕ И ПРЕДСКАЗУЕМО( НИЧТО НЕ НОВО ПОД ЛУНОЙ( ШАЛИМОВ «Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого, послал «Спартак» и уехал.» РАБИНЕР О ВАНОЛИ «Менять Виторию на абсолютного ноунейма – это бред, к которому привыкли так, что он воспринимается как норма.» ВАНОЛИ ВЗЯЛ КУБОК ГУБЕРНИЕВ, диктор «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации… . Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться» АБАСКАЛЬ ВЫВЕЛ «Спартак» с ДЕСЯТОГО МЕСТА НА ТРЕТЬЕ ГРИГОРЯН, вечный никчемушник «А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» 19 Мая 24 ЛОВЧЕВ, бывший «Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…» Эшуорт привёл в коману ДУАРТЕ, ТАВАРИША, БОНГОНДА, РЯБЧУКА, БАБИЧА. СЕЛЮК, агент «Вот читаю об этом Амарале-Шамарале, что-то там сидит, футболистов смотрит. Спортивный директор должен приводить футболистов не за 15 миллионов, а за бесплатно, и чтоб потом за него давали 15 млн.» АМАРАЛ привёл в команду УГАЛЬДЕ, БАРКО, МАРКИНЬОСА, МАНГАША

    09.08.2025

  • sven

    не может тренер уровня чемпионата Венгрии , усилить потенциально сильную команду чемпионата России. не тот исходный уровень

    09.08.2025

    Ширко: «Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути»

    Ширко — о покупке Гарсии, Солари и Жедсона за 60 миллионов евро: «Было бы логичнее хотя бы часть этой суммы потратить на защитников»
