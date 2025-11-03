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Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Без шансов для москвичей. Станкович в агонии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— Сложно комментировать такую игру красно-белых, — говорит Шикунов. — Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спастись по такой игре.

— Почему?

— 80 минут — без шансов для красно-белых! В одну калитку... Я опять не понял: что Станкович хотел от своих подопечных? Какой у него был план на игру? Вроде у тебя в наличии классные исполнители, купленные за серьезные деньги. А ничего же не выстроено! Сравните с «Краснодаром». Южане четко разобрали москвичей, продавили, ошеломили, до перерыва могли делать счет крупным. Ну о чем тут можно говорить? На Литвинова в концовке вообще было страшно смотреть. Попал под Кордобу... Хозяева вышли с правильным настроем, при сумасшедшей поддержке. Любо-дорого смотреть. Мы могли получить топовый футбол с обеих сторон, если бы «Спартак» хоть что-то показал. Повторюсь, без шансов для нас...

— Удивило появление в старте Дмитриева на позиции левого защитника?

— Да меня уже ничто не удивляет. Станкович ищет, ищет, ищет... Зачем? То схемы меняет, то людей. Сплошная ротация. Ну определиться же уже пора! Ну как ты можешь что-то наиграть, когда все время экспериментируешь? Тренер мечется. Он уже в агонии. Не знает, что ему делать.

— Игорь Корнеев вообще считает решение поставить на левый фланг Дмитрия самоубийством. Мол, как он мог справиться с реактивными флангами «быков»?

— Отчасти с Корнеевым можно согласиться. Каких-то грубых ошибок у Дмитриева я не вспомню. Но зачем же ставить на это место непрофильного защитника? Есть же, например, Рябчук. Станкович просто уже «плывет». Он ведь и футболистов подставляет своими решениями. То одно сочетание, то другое. Максименко уже запутался, с кем он играет. Ну вы вспомните чемпионский ЦСКА. Акинфеев 10 лет играл с Игнашевичем и Березуцкими. Стабильность! Все четко. Это же все наигрывается даже не месяцами, а годами. А тут...

Александр Шикунов и&nbsp;Деян Станкович.«Станкович сам себя раздавил. Его менять надо было еще весной». Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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