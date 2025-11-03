Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Без шансов для москвичей. Станкович в агонии»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
— Сложно комментировать такую игру красно-белых, — говорит Шикунов. — Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спастись по такой игре.
— Почему?
— 80 минут — без шансов для красно-белых! В одну калитку... Я опять не понял: что Станкович хотел от своих подопечных? Какой у него был план на игру? Вроде у тебя в наличии классные исполнители, купленные за серьезные деньги. А ничего же не выстроено! Сравните с «Краснодаром». Южане четко разобрали москвичей, продавили, ошеломили, до перерыва могли делать счет крупным. Ну о чем тут можно говорить? На Литвинова в концовке вообще было страшно смотреть. Попал под Кордобу... Хозяева вышли с правильным настроем, при сумасшедшей поддержке. Любо-дорого смотреть. Мы могли получить топовый футбол с обеих сторон, если бы «Спартак» хоть что-то показал. Повторюсь, без шансов для нас...
— Удивило появление в старте Дмитриева на позиции левого защитника?
— Да меня уже ничто не удивляет. Станкович ищет, ищет, ищет... Зачем? То схемы меняет, то людей. Сплошная ротация. Ну определиться же уже пора! Ну как ты можешь что-то наиграть, когда все время экспериментируешь? Тренер мечется. Он уже в агонии. Не знает, что ему делать.
— Игорь Корнеев вообще считает решение поставить на левый фланг Дмитрия самоубийством. Мол, как он мог справиться с реактивными флангами «быков»?
— Отчасти с Корнеевым можно согласиться. Каких-то грубых ошибок у Дмитриева я не вспомню. Но зачем же ставить на это место непрофильного защитника? Есть же, например, Рябчук. Станкович просто уже «плывет». Он ведь и футболистов подставляет своими решениями. То одно сочетание, то другое. Максименко уже запутался, с кем он играет. Ну вы вспомните чемпионский ЦСКА. Акинфеев 10 лет играл с Игнашевичем и Березуцкими. Стабильность! Все четко. Это же все наигрывается даже не месяцами, а годами. А тут...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0