Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым: «От малоизвестных иностранцев толку не будет»

Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением, кто может стать новым главным тренером красно-белых.

«Много раз говорил, что «Спартаку» нужен свой спартаковский тренер. А от этих малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет. Спартаковский тренер? Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. Карпин и Черчесов заняты, хотя тоже могли бы возглавить клуб. Вариантов много», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.