Павленко: «Понравилось, что «Спартак» стал играть в четыре защитника»

Экс-футболист «Спартака» Александр Павленко прокомментировал результат матча «Урал» — «Спартак», который закончился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

— Классная игра. Понравилось, что команда стал играть в четыре защитника и индивидуальные действия Мозеса также впечатлили. Хотелось бы побольше такого. Думаю, эта победа зарядит «Спартак» на полуфинал кубка, — сказал Павленко «РБ Спорт».

— Почему «Спартак» не играл так раньше?

— «Урал» сегодня позволил играть в открытый футбол. Надо отдать должное этой команде. Они играли в атакующий футбол, но индивидуальное мастерство игроков «Спартака» сказалось на результате. Еще раз повторю, в этой игре мне очень понравился Мозес. Он и Николсон соорудили классный второй гол.

После 28-го тура «Спартак» на данный момент занимает восьмое место, но у конкурентов «Ахмата» и «Ростова» матчи в запасе.