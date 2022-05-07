Композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых на выезде над «Уралом» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (3:1).

«Не слежу за турнирной таблицей. Не вылетят — уже хорошо! Николсон молодец, забил два мяча. Мозес тоже ценный игрок. Не знаю, останется ли он в команде. Такие игроки нужны. Если учитывать, что снизят финансирование, вполне возможно, что он покинет команду. Иностранцы покинули многие команды. Надеюсь, он останется», — сказал Пресняков «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.