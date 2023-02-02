Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой заявил, что он не собирается поздравлять с днем рождения главного тренера национальной команды и «Ростова» Валерия Карпина.

Сегодня, 2 февраля, Карпину исполнилось 54 года.

«Ничего по дню рождения Карпина не могу говорить. Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять его. С чего мне ему что-то желать?», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой и Карпин вместе играли за «Сельту» с 1997 по 2002 год.