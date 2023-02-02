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Сегодня, 22:45

Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой заявил, что он не собирается поздравлять с днем рождения главного тренера национальной команды и «Ростова» Валерия Карпина.

Сегодня, 2 февраля, Карпину исполнилось 54 года.

«Ничего по дню рождения Карпина не могу говорить. Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять его. С чего мне ему что-то желать?», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой и Карпин вместе играли за «Сельту» с 1997 по 2002 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-mostovoy-s-chego-mne-chto-to-zhelat-karpinu-na-den-rozhdeniya-on-menya-ne-pozdravlyal
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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