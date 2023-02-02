«Спартак» поздравил Карпина с днем рождения

«Спартак» поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения.

2 февраля Карпину исполнилось 54 года. В этот день «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, пегальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Поздравляем с днем рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина! Благодарим за полезный спарринг, Валерий Георгиевич», — написала пресс-служба клуба.

Карпин с 2008 по 2012 год он был генеральным директором «Спартака», дважды он возглавлял московскую команду (2009-2012, 2012-2014). Под его руководством красно-белые два раза завоевали серебряные медали чемпионата России (2009, 2011/12).