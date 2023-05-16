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Мостовой заявил, что никогда в жизни не говорил о желании работать в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что никогда не говорил о желании работать в системе красно-белых.

Александр Мостовой. Мостовой считает, что «Спартаку» не надо хвастать чемпионствами 90-х. Рабинер громит позицию Царя

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ветеран понял, что без тренерской лицензии на работу в футбольный клуб его не возьмут.

«И это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола — никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха», — сказал Мостовой.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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