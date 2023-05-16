Мостовой заявил, что никогда в жизни не говорил о желании работать в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что никогда не говорил о желании работать в системе красно-белых.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ветеран понял, что без тренерской лицензии на работу в футбольный клуб его не возьмут.

«И это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола — никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха», — сказал Мостовой.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.