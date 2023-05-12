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Сегодня, 16:00

Мостовой подал документы для обучения в академии РФС

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой успешно подал документы для обучения в академии РФС, сообщает пресс-служба союза.

Планируется, что он будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Ранее Мостовой в комментарии «СЭ» подтверждал, что планировал подать анкету в РФС.

Александр Мостовой
Футбол
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 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
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 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
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 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
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