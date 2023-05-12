Мостовой подал документы для обучения в академии РФС

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой успешно подал документы для обучения в академии РФС, сообщает пресс-служба союза.

Планируется, что он будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Ранее Мостовой в комментарии «СЭ» подтверждал, что планировал подать анкету в РФС.