Бородюк: «Руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами продолжают радоваться жизни»

Бывший спортивный директор «Динамо» Александр Бородюк отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера московской команды.

«Есть пословица: «Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер». Это такая аксиома в футболе. Но, на мой взгляд, в наше время привыкли все сваливать на тренеров, а руководители клубов ответственности вообще не несут. Впечатление такое, что они ни за что не отвечают — только получают деньги. Руководители тоже отвечают за трансферную политику, за селекцию, организационные вопросы. А так получается, что руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать, радоваться жизни. Даже с точки зрения футбола — осталось три игры, какой смысл снимать тренера? Они все равно в середине таблицы. Дальше — ни вперед, ни назад. Еще один нелогичный шаг. Они зовут Николича — это вообще не обсуждается! Убрали Йокановича, несите вместе с ним ответственность. Но пример «Динамо» — не единственный в нашем футболе. Подобное происходит во многих командах», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах. После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

15 мая «Динамо» объявило, что к оставшимся матчам сезона команду будет готовить Павел Алпатов.