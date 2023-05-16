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Бородюк: «Руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами продолжают радоваться жизни»

Бородюк отреагировал на отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Александр Бородюк отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера московской команды.

«Есть пословица: «Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер». Это такая аксиома в футболе. Но, на мой взгляд, в наше время привыкли все сваливать на тренеров, а руководители клубов ответственности вообще не несут. Впечатление такое, что они ни за что не отвечают — только получают деньги. Руководители тоже отвечают за трансферную политику, за селекцию, организационные вопросы. А так получается, что руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать, радоваться жизни. Даже с точки зрения футбола — осталось три игры, какой смысл снимать тренера? Они все равно в середине таблицы. Дальше — ни вперед, ни назад. Еще один нелогичный шаг. Они зовут Николича — это вообще не обсуждается! Убрали Йокановича, несите вместе с ним ответственность. Но пример «Динамо» — не единственный в нашем футболе. Подобное происходит во многих командах», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах. После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

15 мая «Динамо» объявило, что к оставшимся матчам сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-rukovodstvo-dinamo-vsyu-vinu-svalilo-na-iokanovicha-a-sami-dalshe-prodolzhayut-radovatsya-zhizni-251513/
Александр Бородюк
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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