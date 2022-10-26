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Мостовой считает, что «Спартаку» не надо хвастать чемпионствами 90-х. Рабинер громит позицию Царя

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Мостовой.
Фото «СЭ»
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Семь аргументов, почему красно-белые побеждали достойно.

Александр Мостовой на днях удивил высказыванием в интервью федеральному спортивному каналу: «Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться».

Что-то Мостового совсем понесло.

Да, первые чемпионаты России из-за нашествия множества клубов первой и даже второй союзных лиг, а также отъезда многих топовых игроков за границу оказались сильно размыты по уровню. Но, что смешно, единственная упомянутая Мостовым команда «Луч» (Владивосток) в 90-е годы играла в высшем российском дивизионе один сезон — 1993 года.

Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Мостовой.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но не буду придираться к Царю по одному неудачному примеру. Зато вспомню, что:

1) в 90-е годы один только «Спартак» Олега Романцева трижды выходил в полуфиналы трех разных еврокубков, причем дважды делал это во времена чемпионата России. Тут отмечу, что в единственный «союзный» раз, в легендарных 3:1 красно-белых в ответном четвертьфинале Кубка чемпионов на «Бернабеу», сам Мостовой из-за травмы не сыграл, а его место в стартовом составе занял ноунейм Валерий Попович. В остальных двух полуфинальных версиях «Спартака» Царя не было вовсе;

2) также в полуфиналы (Кубка кубков) в 90-е годы дважды выходил «Локомотив» Юрия Семина, причем один раз на этой стадии дважды сыграл вничью с мощнейшим «Лацио» Эрикссона и не вышел в финал только по упраздненному сейчас правилу выездного гола;

3) в 90-е годы во времена чемпионата России два российских клуба, «Торпедо» и «Ротор», прошли в Кубке УЕФА «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, а ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов — «Барселону» Йохана Кройфа;

4) в 90-е годы «Спартак», в отличие от «Зенита» последнего десятилетия, никогда не грабил конкурентов по чемпионату России. На стыке союзного и российского первенств он усилился группой игроков из чемпионатов стран бывшего Союза — Онопко, Пятницким, Рахимовым, сыгравшими в команде только полгода, а потом ушедшими в «Динамо» Цхададзе и Касумовым, на год позже — Цымбаларем и Никифоровым, юным Кечиновым. Из них ключевые роли играли только Онопко, Пятницкий, Цымбаларь и Никифоров, и то в «Шахтере» Онопко и близко не играл такой роли, как в «Спартаке»;

1989 год. Олег Романцев.

5) Романцев умел так мастерски находить внутри команды внутренние резервы, что даже отъезд целой группы ведущих игроков ее не убивал. Летом 91-го за границу разом уехали Шалимов, Шмаров и Кульков, но команда и без них здорово сыграла (Мост должен это помнить, он был одним из лидеров) второй круг последнего чемпионата СССР, заняла второе место, чуть уступив только еще более классному в тот год ЦСКА Павла Садырина;

6) да, в 90-е «Спартак» своими постоянными победами всем надоел — как сейчас «Зенит». Но красно-белые обладали большими финансовыми возможностями не благодаря безразмерной поддержке естественной монополии, а благодаря: а) собственному участию и успехам в Лиге чемпионов и б) успешным продажам игроков за рубеж. Последнее, впрочем, в той или иной степени было у всех;

7) конкуренция в 90-е была хорошая, и это не соперники были слабы, а «Спартак» силен — что мы видим и по достижениям других команд в еврокубках. Да, в то время у российских клубов (в том числе у «Спартака») не было мегазарплат, они жили по средствам, большую часть которых составляли премиальные.

Так что мне просто жаль Мостового, который, ни минуты не сыграв в чемпионатах России в 90-е и зная о них только на словах (играл в это время за границей), делает выводы, не имеющие никакого отношения к действительности.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Александр Мостовой
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
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Спартак – Торпедо
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30.10 19:30
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