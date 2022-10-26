Мостовой считает, что «Спартаку» не надо хвастать чемпионствами 90-х. Рабинер громит позицию Царя

Семь аргументов, почему красно-белые побеждали достойно.

Александр Мостовой на днях удивил высказыванием в интервью федеральному спортивному каналу: «Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться».

Что-то Мостового совсем понесло.

Да, первые чемпионаты России из-за нашествия множества клубов первой и даже второй союзных лиг, а также отъезда многих топовых игроков за границу оказались сильно размыты по уровню. Но, что смешно, единственная упомянутая Мостовым команда «Луч» (Владивосток) в 90-е годы играла в высшем российском дивизионе один сезон — 1993 года.

Александр Мостовой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Но не буду придираться к Царю по одному неудачному примеру. Зато вспомню, что:

1) в 90-е годы один только «Спартак» Олега Романцева трижды выходил в полуфиналы трех разных еврокубков, причем дважды делал это во времена чемпионата России. Тут отмечу, что в единственный «союзный» раз, в легендарных 3:1 красно-белых в ответном четвертьфинале Кубка чемпионов на «Бернабеу», сам Мостовой из-за травмы не сыграл, а его место в стартовом составе занял ноунейм Валерий Попович. В остальных двух полуфинальных версиях «Спартака» Царя не было вовсе;

2) также в полуфиналы (Кубка кубков) в 90-е годы дважды выходил «Локомотив» Юрия Семина, причем один раз на этой стадии дважды сыграл вничью с мощнейшим «Лацио» Эрикссона и не вышел в финал только по упраздненному сейчас правилу выездного гола;

3) в 90-е годы во времена чемпионата России два российских клуба, «Торпедо» и «Ротор», прошли в Кубке УЕФА «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, а ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов — «Барселону» Йохана Кройфа;

4) в 90-е годы «Спартак», в отличие от «Зенита» последнего десятилетия, никогда не грабил конкурентов по чемпионату России. На стыке союзного и российского первенств он усилился группой игроков из чемпионатов стран бывшего Союза — Онопко, Пятницким, Рахимовым, сыгравшими в команде только полгода, а потом ушедшими в «Динамо» Цхададзе и Касумовым, на год позже — Цымбаларем и Никифоровым, юным Кечиновым. Из них ключевые роли играли только Онопко, Пятницкий, Цымбаларь и Никифоров, и то в «Шахтере» Онопко и близко не играл такой роли, как в «Спартаке»;

5) Романцев умел так мастерски находить внутри команды внутренние резервы, что даже отъезд целой группы ведущих игроков ее не убивал. Летом 91-го за границу разом уехали Шалимов, Шмаров и Кульков, но команда и без них здорово сыграла (Мост должен это помнить, он был одним из лидеров) второй круг последнего чемпионата СССР, заняла второе место, чуть уступив только еще более классному в тот год ЦСКА Павла Садырина;

6) да, в 90-е «Спартак» своими постоянными победами всем надоел — как сейчас «Зенит». Но красно-белые обладали большими финансовыми возможностями не благодаря безразмерной поддержке естественной монополии, а благодаря: а) собственному участию и успехам в Лиге чемпионов и б) успешным продажам игроков за рубеж. Последнее, впрочем, в той или иной степени было у всех;

7) конкуренция в 90-е была хорошая, и это не соперники были слабы, а «Спартак» силен — что мы видим и по достижениям других команд в еврокубках. Да, в то время у российских клубов (в том числе у «Спартака») не было мегазарплат, они жили по средствам, большую часть которых составляли премиальные.

Так что мне просто жаль Мостового, который, ни минуты не сыграв в чемпионатах России в 90-е и зная о них только на словах (играл в это время за границей), делает выводы, не имеющие никакого отношения к действительности.

26.10.2022 | Барселона — Бавария