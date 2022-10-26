Мостовой считает, что «Спартаку» не надо хвастать чемпионствами 90-х. Рабинер громит позицию Царя
Александр Мостовой на днях удивил высказыванием в интервью федеральному спортивному каналу: «Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться».
Что-то Мостового совсем понесло.
Да, первые чемпионаты России из-за нашествия множества клубов первой и даже второй союзных лиг, а также отъезда многих топовых игроков за границу оказались сильно размыты по уровню. Но, что смешно, единственная упомянутая Мостовым команда «Луч» (Владивосток) в 90-е годы играла в высшем российском дивизионе один сезон — 1993 года.
Но не буду придираться к Царю по одному неудачному примеру. Зато вспомню, что:
1) в 90-е годы один только «Спартак» Олега Романцева трижды выходил в полуфиналы трех разных еврокубков, причем дважды делал это во времена чемпионата России. Тут отмечу, что в единственный «союзный» раз, в легендарных 3:1 красно-белых в ответном четвертьфинале Кубка чемпионов на «Бернабеу», сам Мостовой из-за травмы не сыграл, а его место в стартовом составе занял ноунейм Валерий Попович. В остальных двух полуфинальных версиях «Спартака» Царя не было вовсе;
2) также в полуфиналы (Кубка кубков) в 90-е годы дважды выходил «Локомотив» Юрия Семина, причем один раз на этой стадии дважды сыграл вничью с мощнейшим «Лацио» Эрикссона и не вышел в финал только по упраздненному сейчас правилу выездного гола;
3) в 90-е годы во времена чемпионата России два российских клуба, «Торпедо» и «Ротор», прошли в Кубке УЕФА «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, а ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов — «Барселону» Йохана Кройфа;
4) в 90-е годы «Спартак», в отличие от «Зенита» последнего десятилетия, никогда не грабил конкурентов по чемпионату России. На стыке союзного и российского первенств он усилился группой игроков из чемпионатов стран бывшего Союза — Онопко, Пятницким, Рахимовым, сыгравшими в команде только полгода, а потом ушедшими в «Динамо» Цхададзе и Касумовым, на год позже — Цымбаларем и Никифоровым, юным Кечиновым. Из них ключевые роли играли только Онопко, Пятницкий, Цымбаларь и Никифоров, и то в «Шахтере» Онопко и близко не играл такой роли, как в «Спартаке»;
5) Романцев умел так мастерски находить внутри команды внутренние резервы, что даже отъезд целой группы ведущих игроков ее не убивал. Летом 91-го за границу разом уехали Шалимов, Шмаров и Кульков, но команда и без них здорово сыграла (Мост должен это помнить, он был одним из лидеров) второй круг последнего чемпионата СССР, заняла второе место, чуть уступив только еще более классному в тот год ЦСКА Павла Садырина;
6) да, в 90-е «Спартак» своими постоянными победами всем надоел — как сейчас «Зенит». Но красно-белые обладали большими финансовыми возможностями не благодаря безразмерной поддержке естественной монополии, а благодаря: а) собственному участию и успехам в Лиге чемпионов и б) успешным продажам игроков за рубеж. Последнее, впрочем, в той или иной степени было у всех;
7) конкуренция в 90-е была хорошая, и это не соперники были слабы, а «Спартак» силен — что мы видим и по достижениям других команд в еврокубках. Да, в то время у российских клубов (в том числе у «Спартака») не было мегазарплат, они жили по средствам, большую часть которых составляли премиальные.
Так что мне просто жаль Мостового, который, ни минуты не сыграв в чемпионатах России в 90-е и зная о них только на словах (играл в это время за границей), делает выводы, не имеющие никакого отношения к действительности.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2