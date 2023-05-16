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Сегодня, 19:09

Березовский считает, что Сперцян немного затянул с переходом в более сильный чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян затянул с переездом из РПЛ в более сильный чемпионат.

«Мне кажется, Сперцяну желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он будет прогрессировать еще быстрее. Конкурентоспособность лиги и сила твоей команды — очень важные факторы для роста игрока. Чем больше матчей высокого уровня, тем лучше для футболиста. Созрел ли он для этого шага? Думаю, давно созрел — возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть, но понятно, что не все от Сперцяна зависит. Нужно еще, чтобы руководство «Краснодара» пошло навстречу игроку. Они внесли большую лепту в его воспитание и, конечно, рассчитывают на определенную финансовую выгоду от трансфера», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104661-trener-sbornoj-armenii-spercyan-nemnogo-zatyanul-s-perehodom-v-bolee-silnyj-chempionat.html
Роман Березовский
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

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