Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, что планирует делать после подачи документов для обучения на тренера в академии РФС.

«Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и все. Получится или нет, ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли? Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.