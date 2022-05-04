В «Спартаке» отреагировали на информацию о претендентах на замену тренеру Ваноли

В «Спартаке» назвали ерундой информацию о претендентах на замену тренеру Ваноли

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб никого не рассматривает на замену главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее появилась информация, что руководство клуба разочаровано работой Ваноли и ему ищут замену. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года, подписав контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год. При 49-летнем итальянском специалисте провела 11 официальных матчей во всех турнирах (5 побед, 4 поражения, 2 ничьи).

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.