«Динамо» может подписать Глебова и Сперцяна в случае ухода Шиманьски и Моро

«Динамо» рассматривает варианты на трансферном рынке в случае ухода полузащитников Себастьяна Шиманьски и Николы Моро по окончании сезона-2021/22, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, если игроки покинут клуб, то бело-голубые могут подписать на их места Даниила Глебова («Ростов») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»). Также «Динамо» сохраняет интерес к Магомеду Оздоеву («Зенит»), который мог перейти в команду прошлым летом.

По информации «СЭ», «Динамо» ищет центрального защитника на замену Ивану Ордецу. Одним из кандидатов является футболист «Црвены Звезды» Страхиня Еракович.