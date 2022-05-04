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«Динамо» может подписать Глебова и Сперцяна в случае ухода Шиманьски и Моро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» рассматривает варианты на трансферном рынке в случае ухода полузащитников Себастьяна Шиманьски и Николы Моро по окончании сезона-2021/22, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, если игроки покинут клуб, то бело-голубые могут подписать на их места Даниила Глебова («Ростов») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»). Также «Динамо» сохраняет интерес к Магомеду Оздоеву («Зенит»), который мог перейти в команду прошлым летом.

По информации «СЭ», «Динамо» ищет центрального защитника на замену Ивану Ордецу. Одним из кандидатов является футболист «Црвены Звезды» Страхиня Еракович.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/esli-shiman-ski-i-moro-ujdut-dinamo-rassmotrit-varianty-s-glebovy-m-i-spertsyanom/
Никола Моро
Себастьян Шиманьски
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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