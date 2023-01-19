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Александр Мостовой высказался о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушкова подписать контракт с клубом РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушкова подписать контракт с клубом РПЛ.

«Артем Дзюба в нашем чемпионате любому клубу пригодился бы, подходит нам. Только в «Зените» есть вроде бы такой же игрок, поэтому не стоит туда. Я об этом говорил еще до его отъезда в Турцию. Я очень удивлялся, почему никто в РПЛ не подпишет Дзюбу. Такая ситуация.

С Денисом Глушаков все точно также. Ему всего 35 лет. Спокойно может играть везде, тем более в российском чемпионате. Пожалуйста!» — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

Напомним, что оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-dzyuba-i-glushakov-prigodyatsya-lyuboy-komande-rpl

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Денис Глушаков
2
7
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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