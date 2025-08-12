Футбол
12 августа, 10:16

Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»

Павел Лопатко
Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Константина Марадишвили. Как и сообщал «СЭ», 25-летний россиянин будет играть в «Акроне».

Контракт Марадишвили с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

За «Локомотив» Марадишвили играл с сентября 2021 года. Также он выступал за ЦСКА. Его контракт с «Локомотивом» действовал до 30 июня 2026 года.

С декабря 2023 года полузащитник был арендован «Пари НН», в апреле 2024 года он получил травму крестообразных связок. Впоследствии футболист проходил длительный курс реабилитации.

В сезоне-2024/25 у Марадишвили было 2 матча за нижегородский клуб, в которых полузащитник не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Локомотив»
    Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Стричь всех под один «полубокс» — это неправильно»
