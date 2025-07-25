Мостовой поддержал желание Чернова покинуть «Спартак»: «Если он хочет играть, тогда надо уходить»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе защитника Никиты Чернова из «Спартака».

«Ну а как играть, если на его месте тоже хорошие защитники? Значит, надо искать аренду. Есть много команд, где Чернов может спокойно быть игроком старта. Если он хочет играть, тогда надо уходить», — сказал Мостовой «СЭ».

22 июля агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Чернова, заявил «СЭ», что прорабатывает варианты перехода защитника в другой клуб.

В сезоне-2024/25 29-летний россиянин провел 11 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.