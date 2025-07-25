Источник: Рамирес может перейти в «Локомотив»

Защитник Кристиан Рамирес, ранее защищавший цвета «Краснодара», может вновь появиться в РПЛ. По информации Legalbet, «Локомотив» заинтересовался экс-защитником.

Переговоры между сторонами уже стартовали. Представители игрока хотят, чтобы «Локомотив» предложил Рамиресу зарплату в размере 600 тысяч евро. Стороны близки к соглашению.

Последним клубом 30-летнего футболиста был «Ференцварош» из Венгрии. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро. Рамирес выступал за «Краснодар» с 2017 по 2023 год.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.