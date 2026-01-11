Мостовой готов к менеджерской работе в «Спартаке»: «Кого у нас только не было, но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил о готовности к работе в руководстве московской команды.

«Хотелось бы быть в «Спартаке», но пока никаких предложений не было. Я ни к кому не напрашиваюсь. Все знают, кто такой Александр Мостовой. Все знают мой телефон — обращайтесь. Советник или помощник генерального директора? Было бы интересно на менеджерском посту. Елки-палки, кого у нас в футболе только не было, а некоторых и кругами водят — но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь. К этому мы еще не привыкли, в отличие от Европы», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

5 января главным тренером красно-белых был назначен Хуан Карлос Карседо.