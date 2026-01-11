«Балтика» продлила контракт с 19-летним нападающим Степановым
Нападающий «Балтики» Кирилл Степанов продлил контракт с клубом. Как информирует пресс-служба калининградцев, новое соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до 5 июня 2030 года.
В этом сезоне Степанов дебютировал в основе «Балтики», в 5 матчах он забил 2 гола.
Форвард родился в Калининграде, он — воспитанник местной «СШОР-5». С 2017 по 2021 годы он занимался в академии «Строгино», после чего вернулся в «СШОР-5», а в сентябре 2022-го подписал контракт с «Балтикой».
Источник: ФК
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