ShootandGoal: Карседо может заработать в «Спартаке» 2,5 миллиона за сезон

«Спартак» предложил тренеру Хуану Карлосу Карседо зарплату, превышающую 2,5 миллиона евро за сезон, сообщает ShootandGoal.

52-летний специалист возглавил московскую команду 5 января. Он подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

Как отмечает источник, до назначения Карседо «Спартак» также обращался к главному тренеру «Гезтепе» Станимиру Стойлову, которому предлагал аналогичную зарплату, однако в итоге российский клуб сделал выбор в пользу испанца.

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Специалист работал в клубе из Кипра с июля 2023 года. Вместе с командой испанец выиграл чемпионат и Кубок страны, а также вывел «Пафос» впервые в его истории в основную стадию Лиги чемпионов.