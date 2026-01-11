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11 января, 17:10

ShootandGoal: Карседо может заработать в «Спартаке» 2,5 миллиона за сезон

Алина Савинова
Хуан Карлос Карседо.
Фото Global Look Press

«Спартак» предложил тренеру Хуану Карлосу Карседо зарплату, превышающую 2,5 миллиона евро за сезон, сообщает ShootandGoal.

52-летний специалист возглавил московскую команду 5 января. Он подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

Как отмечает источник, до назначения Карседо «Спартак» также обращался к главному тренеру «Гезтепе» Станимиру Стойлову, которому предлагал аналогичную зарплату, однако в итоге российский клуб сделал выбор в пользу испанца.

Предыдущим местом работы Карседо был «Пафос». Специалист работал в клубе из Кипра с июля 2023 года. Вместе с командой испанец выиграл чемпионат и Кубок страны, а также вывел «Пафос» впервые в его истории в основную стадию Лиги чемпионов.

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Хуан Карлос Карседо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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