Александр Медведев: "Задача "Зенита" - ежегодно играть в Лиге чемпионов"

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба рассказал о стратегических целях сине-бело-голубых.

- Как будет строиться трансферная кампания летом?

- Надеюсь, обсуждение лимита продолжится. Опрометчивые действия могут подкосить конкурентоспособность наших клубов в Европе. Нужно избежать потерь очков в таблице коэффициентов УЕФА. Мы будем вести диалог с РФС. Ограничение по легионерам формально действует еще год. Но не исключено, что объявленный лимит "7+18" будет введен. Новые правила потребуют изменить подход к формированию команды. Но важно, что без конкуренции мы не сможем найти нужных игроков. Все ждут результата, побед. У команды задача - каждый год играть в Лиге чемпионов. И лучше попадать туда с первого места.