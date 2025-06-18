Медведев: «У «Зенита» был интерес к Осипенко, но он сделал свой выбор»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил, что питерский клуб был заинтересован в защитнике Максиме Осипенко.

Во вторник, 17 июня, стало известно, что 31-летний футболист подписал контракт с московским «Динамо».

— В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?

— Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.

— Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?

— Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.