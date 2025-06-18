Медведев: «У «Зенита» был интерес к Осипенко, но он сделал свой выбор»
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил, что питерский клуб был заинтересован в защитнике Максиме Осипенко.
Во вторник, 17 июня, стало известно, что 31-летний футболист подписал контракт с московским «Динамо».
— В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?
— Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.
— Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?
— Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.
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|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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