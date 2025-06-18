Медведев — о возможном трансфере Заболотного в «Спартак»: «Он хороший футболист»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

— Заболотный может перейти в «Спартак». Вас не удивляет, что он уже поиграл и в «Зените», и в ЦСКА, а теперь еще и в «Спартак» перейдет?

— Мы помним Антона по игре за наш клуб. Он хороший футболист. Он страстно любит футбол. Думаю, поэтому несмотря на его уже приличный возраст, у него есть предложения от других клубов. Мы всем своим игрокам желаем успеха.

— Он усилит «Спартак»?

— Посмотрим, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард уже согласовал контракт с красно-белыми по системе 1+1, а зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год.

Заболотный играл за «Зенит» с 2018 по 2019 год.