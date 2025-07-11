Медведев сравнил Соболева с Дзюбой: «Остались болельщики, которые его не принимают. От этого он не становится плохим футболистом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о реакции болельщиков клуба на нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Кто-то принял, кто-то не принял. Так же как и Артема Дзюбу. Остались болельщики, которые его до сих пор не принимают. От этого он не становится плохим футболистом», — сказал Медведев «СЭ».

Соболев в сезоне-2024/25 забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду из Санкт-Петербурга.