Мусаев рассказал о том, что вел переговоры с «Ференцварошем»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, что несколько лет назад вел переговоры с «Ференцварошем», и объяснил, почему не вернулся в «Краснодар», когда его звали после отставки Александра Сторожука.

— Вы рассказывали, что после «Краснодара» могли оказаться в 2021 году в клубе, играющем в Лиге чемпионов, а также отказали ряду российских команд. Можете сейчас конкретизировать?

— Я летал и разговаривал с руководством «Ференцвароша». Они мне сразу сказали, что у них есть ряд кандидатов, в том числе интересна моя кандидатура. Думаю, главной проблемой стал язык. Не владел им до такой степени, чтобы давать на английском установки. О российских командах сейчас говорить некорректно.

— А почему не вернулись после отставки из «Краснодара» Александра Сторожука, хотя вас звали?

— Я уже работал в «Сабахе». В клубе стали происходить большие изменения к лучшему, руководство исполняло все, что обещало. Строилась база, реконструировался стадион. А самое главное, что команда играла в очень хороший футбол. Такое единение было внутри, такое удовольствие от каждой тренировки!

В Азербайджане меня окружали хорошие люди, и я просто не мог уехать. Когда мы уже довели команду до серебра, до еврокубков и закончили определенный этап, я уже понимал, что могу уйти. Но на тот момент, когда это предложение было, не мог. Какими бы ни были хорошими предложения, мне надо было закончить тот сезон.