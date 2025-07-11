Мусаев рассказал о том, что вел переговоры с «Ференцварошем»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, что несколько лет назад вел переговоры с «Ференцварошем», и объяснил, почему не вернулся в «Краснодар», когда его звали после отставки Александра Сторожука.
— Вы рассказывали, что после «Краснодара» могли оказаться в 2021 году в клубе, играющем в Лиге чемпионов, а также отказали ряду российских команд. Можете сейчас конкретизировать?
— Я летал и разговаривал с руководством «Ференцвароша». Они мне сразу сказали, что у них есть ряд кандидатов, в том числе интересна моя кандидатура. Думаю, главной проблемой стал язык. Не владел им до такой степени, чтобы давать на английском установки. О российских командах сейчас говорить некорректно.
— А почему не вернулись после отставки из «Краснодара» Александра Сторожука, хотя вас звали?
— Я уже работал в «Сабахе». В клубе стали происходить большие изменения к лучшему, руководство исполняло все, что обещало. Строилась база, реконструировался стадион. А самое главное, что команда играла в очень хороший футбол. Такое единение было внутри, такое удовольствие от каждой тренировки!
В Азербайджане меня окружали хорошие люди, и я просто не мог уехать. Когда мы уже довели команду до серебра, до еврокубков и закончили определенный этап, я уже понимал, что могу уйти. Но на тот момент, когда это предложение было, не мог. Какими бы ни были хорошими предложения, мне надо было закончить тот сезон.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0