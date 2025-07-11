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11 июля 2025, 09:00

Мусаев рассказал об отношении тренеров и футболистов «Краснодара» к проблемам с логистикой

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношении тренеров и футболистов «Краснодара» к закрытому уже больше трех лет аэропорту в столице Кубани.

— Насколько часто срывается чей-то трансфер, когда игрок узнает о нынешней краснодарской логистике? О четырех с половиной часах на автобусе до аэропорта Ставрополя, пяти с половиной — до Минеральных Вод?

— Этот вопрос лучше задать Владимиру Леонидовичу (Хашигу. — Прим. И.Р.). Все переговоры замыкаются на нем. Но думаю, что, если есть выбор между нами и местом, где работает аэропорт, футболист выберет более комфортные условия. Знаю такие случаи. Более того, уверен, что многие переговоры, которые срываются по этой или другим причинам на раннем этапе, до меня просто не доходят. Да мне это и не нужно. Когда есть какой-то игрок на подходе, мне об этом говорят.

— Ради интереса не считали, сколько лишних тысяч километров по сравнению с московскими клубами «Краснодар» проехал за сезон и сколько лишних дней провел вне дома? Вы же выезжаете за два дня до выездного матча, а если два выезда подряд, то домой не заезжаете. Это же очень тяжело и дает соперникам большой гандикап.

— Стараемся об этом много не говорить, более того, никогда внутри это не обсуждаем. Мы приняли этот факт — аэропорт закрыт. И если начнем жалеть себя и постоянно на это жаловаться: «О, как нам тяжело!» — то будет еще тяжелее. Чемпионат идет, аэропорта нет, добираемся вот так. Делаем необходимые процедуры, подстраиваем тренировочный процесс. Играем и не ноем.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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