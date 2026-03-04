Кержаков: «Мне бы очень хотелось, чтобы матч между «Зенитом» и «Краснодаром» стал определяющим»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фаворитах в чемпионской гонке РПЛ.

«Мне бы очень хотелось, чтобы матч между «Зенитом» и «Краснодаром» стал определяющим. Для этого нужна определенная разница очков между командами. Сложно сказать, кто предпочтительнее. В первом матче после возобновления обе команды не убедили. Тем интереснее чемпионат. Еще есть «Локомотив» — темная лошадка. ЦСКА очки в Грозном потерял, но еще есть 11 туров», — сказал Кержаков «СЭ».

После 19 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. «Зенит» расположился на втором месте (42 очка), третий — «Локомотив» (40 очков).

«Зенит» и «Краснодар» сыграют друг против друга в 24-м туре РПЛ.

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