Кержаков — об инициативе привлечь экс-футболистов к судейству: «Процентов 90 не назовут всех правил»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости добавлять экс-футболистов в судейскую бригаду.

«Давайте откровенно говорить, процентов 90 футболистов не назовут вам всех правил игры в футбол. Есть так называемый дух игры, но он иногда отличается от правил. Наверное, было бы правильно внедрять игрока, чтобы он слышал судейские переговоры и потом объяснял решение доступным языком для футбольной общественности. Либо пройти экзамен на знание правил футбола, тогда это будет интересно», — сказал Кержаков «СЭ».

В каждом из матчей 19-го тура РПЛ арбитры прибегали к помощи ВАР.