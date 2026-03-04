Сааведра — о том, что Морено использовал Chat GPT: «Это неправда. Он очень квалифицированный тренер»

Новичок «Рубина» Игнасио Сааведра во время пресс-конференции прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Сочи», в котором ранее играл футболист, Роберт Морено использовал в работе искусственный интеллект.

«По поводу Chat GPT... Это неправда. Роберт Морено — очень квалифицированный тренер. Речь шла лишь о конкретном случае, когда надо было распланировать поездку», — приводит слова Сааведры корреспондент «СЭ».

Ранее об этом рассказывал бывший спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max