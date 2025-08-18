Агент Алвеса: «Великолепный прием, оказанный нам в России, с первого дня был необходим для быстрой адаптации в ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об адаптации 20-летнего бразильца в России.

«Я уверен, что великолепный прием, оказанный нам в России директорами, тренерским штабом, игроками, болельщиками ЦСКА и прессой с первого дня нашего приезда в Москву, был необходим и очень важен для быстрой адаптации Матеуса Алвеса в клубе и стране!» — сказал Де Камарго «СЭ».

Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу». Он провел за армейцев 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.