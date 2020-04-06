Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что нападающий Малком является усилением для петербуржцев.

— Малком — яркий футболист «Зенита», — сказал Кержаков. — Мы не можем говорить, играет ли он на свою стоимость. Мы почти не видели. Для меня это очень сильный футболист. У него другие качества, не такие, как у Халка или Витселя. Для «Зенита» это усиление.

Бразилец сыграл за «Зенит» три матча в марте, в которых забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Уралом» (7:1), что позволило ему стать лучшим игроком клуба в марте. В текущем сезоне Малком провел 5 матчей в РПЛ. Большую часть бразилец восстанавливался после травмы.