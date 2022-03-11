Тренера «Зенита» Тимощука лишили лицензии и титулов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил помощника главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука тренерской лицензии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УАФ.

По информации источника, специалиста лишили всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Также УАФ поручено обратиться в органы государственной власти по поводу лишения его всех государственных наград и почетных званий.

42-летний Тимощук является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (144). В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».

В феврале 2017 года после завершения карьеры игрока Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита».