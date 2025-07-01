Ерохин: «Сейчас соперники усиливаются и вообще никто не стоит на месте»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о подготовке клубов РПЛ к сезону-2025/26.

«Сейчас соперники усиливаются и вообще никто не стоит на месте — все хотят конкурировать. Поэтому в любом случае будет непростой сезон — это можно сказать определенно», — цитируют 35-летнего игрока «Известия».

По словам Ерохина, для «Зенита» все сезоны складывались непросто.

«Даже тогда, когда мы с большим отрывом становились первыми, всё равно надо было прикладывать максимальные усилия», — отметил футболист.

В 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 «Зенит» примет «Ростов» 19 июля.