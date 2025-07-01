Футбол
1 июля, 08:30

В «Динамо» заявили, что не удивлены опозданию Карраскаля на сборы команды

Константин Белов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» прокомментировал опоздание полузащитника Хорке Карраскаль на летний сбор команды.

Сегодня стало известно, что 27-летний игрок прибыл в Москву.

— Зимой Бителло опоздал на сборы команды, летом — Карраскаль. Вас это удивляет?

— Нет. Меня мало что вообще удивляет. Это плохо, что Хорхе опоздал. Он будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

— Почему опоздание Карраскаля не удивило?

— Если посмотрите историю остальных латиноамериканцев и сопоставите, то перестанете этому удивляться. Такое случатся, — сказал Гафин «СЭ».

Колумбиец выступает за «Динамо» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. Ранее появилась информация, что футболист договорился с «Фламенго» о переходе.

Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
  • ёzhic8

    жаль я думал он совсем не приедет

    01.07.2025

  • обманутый лох

    трандец! бросит играть. Свободный художник с гуляющим настроением

    01.07.2025

