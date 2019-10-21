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Александр Егоров: «Вилков должен был назначать пенальти в ворота «Динамо» в конце матча с «Краснодаром»

14:30
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил решение главного арбитра матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (1:1) Михаила Вилкова не назначать пенальти в ворота хозяев на 90+5-й минуте встречи.

«Динамо» — «Краснодар»: почему не назначен пенальти в ворота хозяев?

Полузащитник бело-голубых Шарль Каборе в своей штрафной площади ударил защитника быков Уроша Спайича по ноге, но Вилков не отреагировал на эпизод.

— Для меня это нарушение, не знаю даже, как подобрать слово, оно глупое. Если помните, у Каборе совсем недавно был похожий эпизод. Арбитру всегда тяжело принимать решение, когда ноги футболистов оторваны от газона. Я во время матча даже не обратил внимания, потом мне прислали повтор, и я убедился, что это 11-метровый. Вилков обязан был назначать пенальти. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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