Александр Егоров: «Пуцко совершил фол на Зуеве, в ворота «Уфы» нужно было ставить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с ударом защитника «Уфы» Александра Пуцко по полузащитнику «Ростова» Александру Зуеву в матче 6-го тура чемпионата России. Судья Евгений Турбин не отреагировал на это единоборство.

— Прокомментируйте эпизод с Пуцко. Это был пенальти? — вопрос Егорову на пресс-конференции в Москве.

— Это 11-метровый и желтая карточка. В действиях Пуцко не было агрессии. Прежде чем сыграть в мяч, он сыграл локтем в Зуева. И только после этого сыграл в мяч. Это 11-метровый. Я разговаривал с арбитром: он не видел эпизод, поэтому совершил ошибку. (Александр Рогулев)

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