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«Уфа» — «Ростов»: почему не назначен пенальти в пользу ростовчан?

19:34
47-я минута матча «Уфа» - «Ростов». 47-я минута матча «Уфа» - «Ростов». 47-я минута матча «Уфа» - «Ростов». 47-я минута матча «Уфа» - «Ростов».
47-я минута матча «Уфа» - «Ростов».
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На 47-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ростов» (2:0) при счете 1:0 серьезную ошибку допустил арбитр Евгений Турбин, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

47-я минута матча «Уфа» - «Ростов».
47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».

Судья неверно оценил единоборство Александра Пуцко с Александром Зуевым, во время которого уфимский защитник совершил фол по неосторожности, ударил соперника локтем в лицо, сбил его и нанес ему повреждение. (Александр Бобров)

47-я минута матча «Уфа» - «Ростов».
47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».
47-я минута матча «Уфа» - «Ростов».
47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Уфа — Ростов

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