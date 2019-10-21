Александр Егоров: «Карасев правильно поступил, заставив Дзюбу перебить пенальти. Бабурин выбежал из ворот на 2 метра»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) Сергея Карасева переназначить 11-метровый удар в ворота гостей на 79-й минуте встречи. Также Егоров объяснил, почему в аналогичной ситуации не был переназначен пенальти в ворота гостей в другом матче тура «Арсенал» — «Сочи» (1:1).

— По эпизоду с Джанаевым: Сослан буквально на миллиметр шагнул вперед. Решения по всем трем пенальти в матче «Арсенал» — «Сочи», включая тот, о котором вы говорите, абсолютно верные, у нас нет никаких вопросов.

— Правильно ли Карасев заставил Дзюбу перебить пенальти на 79-й минуте игры с «Ростовом»?

— Бабурин выбежал вперед на 2 метра, это грубейшее нарушение, судейская бригада поступила верно. (Иван Торопцев)

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