Швейцария победила Канаду и заняла первое место в группе B на ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла сборную Канады в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра проходила на арене «Би Си Плейс» в Ванкувере.

У швейцарцев голы забили Рубен Варгас и Жоан Манзамби. У канадцев отличился Промис Дэвид.

Швейцария набрала 7 очков и заняла первое место в таблице группы B. Канада с 4 очками стала второй. Сборные вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Участие сборной Боснии и Герцеговины (4 очка) в плей-офф определится в рейтинге команд, занявших третье место. Последний участник группы B сборная Катара с 1 очком заняла четвертую строчку.