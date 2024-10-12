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Сегодня, 12:07

Чугунов: «Юран для «Пари НН» был бы как Осинькин для «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов рассказал, что думает о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Мне кажется, «Пари НН» можно было найти вариант и поинтересней, честно. По крайней мере, того же Юрана вернуть. Не говорю, что именно его назначить, но как пример. С ним у «Пари НН» могло бы быть как у «Крыльев Советов» с Осинькиным. У «Пари НН» при Юране была какая-то мысль в игре, ну и были какие-то успехи. Человек уже владел бы какой-то информацией о команде, не с нуля бы там начинал», — цитирует Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 11 туров клуб из Нижнего Новгорода располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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