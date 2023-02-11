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Алаев о решении CAS: «Кроме как беспределом назвать это никак не могу»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с апелляциями РФС на решения УЕФА, которые рассматривает CAS.

«Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться», — сказал Алаев.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в январе обнародовал мотивировочную часть решения об отклоненной апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных соревнований.

 
Офис РФС. Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше

 

РФС
Александр Алаев
УЕФА
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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 12
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