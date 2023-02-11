Алаев о решении CAS: «Кроме как беспределом назвать это никак не могу»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с апелляциями РФС на решения УЕФА, которые рассматривает CAS.

«Решения CAS по апелляциям наших клубов — беспрецедентные. Юристы, с которыми я общался, говорят, что это вообще не про право. Кроме как беспределом назвать это никак не могу. РФС надо пойти навстречу клубам в такой ситуации.

Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это все равно база документов и решений. Надо взвешивать финансовые риски, но бороться», — сказал Алаев.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в январе обнародовал мотивировочную часть решения об отклоненной апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных соревнований.