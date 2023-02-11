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Алаев — о продаже международных прав на РПЛ: «Очередь к нам не стоит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о продаже международных прав на РПЛ.

«Мы в основном ориентируемся на наш рынок. Наверное, если через год будем тут проводить снова турнир, интерес местного комьюнити будет другим. Что до международных прав, вы сами все понимаете — очередь к нам не стоит. Но мы сделаем все возможное, чтобы пользователи за границей имели возможность смотреть наши матчи. Сейчас нет большого количества желающих приобрести права. Но ищем варианты в Азии и Латинской Америке и создаем платформу, чтобы была возможность просмотра игр», — заявил Алаев.

Ранее Алаев также высказывался о нововведении с комментариями судей во время видеопросмотра.

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РПЛ
РФС
Александр Алаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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