Алаев — о продаже международных прав на РПЛ: «Очередь к нам не стоит»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о продаже международных прав на РПЛ.

«Мы в основном ориентируемся на наш рынок. Наверное, если через год будем тут проводить снова турнир, интерес местного комьюнити будет другим. Что до международных прав, вы сами все понимаете — очередь к нам не стоит. Но мы сделаем все возможное, чтобы пользователи за границей имели возможность смотреть наши матчи. Сейчас нет большого количества желающих приобрести права. Но ищем варианты в Азии и Латинской Америке и создаем платформу, чтобы была возможность просмотра игр», — заявил Алаев.

Ранее Алаев также высказывался о нововведении с комментариями судей во время видеопросмотра.