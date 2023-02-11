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Алаев — о визите в УЕФА: «Бывают ситуации, которые любят тишину»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о встрече УЕФА и РФС.

«Переговоры были закрытые. Бывают ситуации, которые любят тишину. Встреча была со всем топ-менеджментом УЕФА. Все понимают, что дети, девочки, футболисты должны играть. А сейчас такой возможности нет. Это была первая официальная встреча за год. Трудно что-то прогнозировать. Параллельно делегация РФС была в Бахрейне на конгрессе АФК. Работа в этом направлении тоже идет», — заявил Алаев.

Также Вице-президент Российского футбольного союза рассказал о том, когда может состояться следующая встреча с представителями УЕФА.

«Деталей по встрече в Азии у меня просто нет — меня там не было. Не стал бы говорить, что РФС пытается усидеть на двух стульях. Ведется работа в обоих направлениях. Пока даты следующей встречи с УЕФА нет. Они, видимо, ведут консультации с МОК и ФИФА. Думаю, встреча состоится, когда будет сформирован состав рабочей группы от УЕФА. Прядкин на встрече с УЕФА участия не принимал. Позиция клубов по Азии была — лучше играть, чем не играть», — добавил Алаев.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Футбол
РФС
Александр Алаев
УЕФА
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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