Алаев — о визите в УЕФА: «Бывают ситуации, которые любят тишину»
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о встрече УЕФА и РФС.
«Переговоры были закрытые. Бывают ситуации, которые любят тишину. Встреча была со всем топ-менеджментом УЕФА. Все понимают, что дети, девочки, футболисты должны играть. А сейчас такой возможности нет. Это была первая официальная встреча за год. Трудно что-то прогнозировать. Параллельно делегация РФС была в Бахрейне на конгрессе АФК. Работа в этом направлении тоже идет», — заявил Алаев.
Также Вице-президент Российского футбольного союза рассказал о том, когда может состояться следующая встреча с представителями УЕФА.
«Деталей по встрече в Азии у меня просто нет — меня там не было. Не стал бы говорить, что РФС пытается усидеть на двух стульях. Ведется работа в обоих направлениях. Пока даты следующей встречи с УЕФА нет. Они, видимо, ведут консультации с МОК и ФИФА. Думаю, встреча состоится, когда будет сформирован состав рабочей группы от УЕФА. Прядкин на встрече с УЕФА участия не принимал. Позиция клубов по Азии была — лучше играть, чем не играть», — добавил Алаев.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.
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|Зенит
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|Спартак
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|40-18
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|Ростов
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|Динамо
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|33-21
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
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6
|Ахмат
|17
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|2
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|27-27
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
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|20-25
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12
|Н. Новгород
|17
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|8
|22-29
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
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|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
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Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
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