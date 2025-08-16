Глава РПЛ Алаев назвал матч «Спартака» и «Зенита» лучшим в сезоне

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о матче «Спартак» — «Зенит» (2:2) в 5-м туре чемпионата России.

«Шикарная игра. Мне матч очень понравился. Думаю, пока это лучший матч сезона. Вопросы к судейству? Пока судейство комментировать не буду», — сказал Алаев после матча.

«Спартак» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.