Алаев — о возможной реформе судейства: «Уверен, РФС, как и клубы РПЛ, открыты к дополнительным предложениям»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможной реформе системы судейства.

— Министр спорта собирается изменить систему судейства, создав единого оператора для назначения арбитров для всех игровых видов спорта. Разве это реально?

— Не готов комментировать специфику работы судейства в других видах спорта за пределами футбола.

Мы в футболе всегда выступаем за конструктивные изменения, которые совершенствуют систему судейства и повышают имидж арбитров. Это одна из приоритетных задач, и в последнее время предпринимается ряд шагов в этом направлении. Уверен, что РФС, как и клубы РПЛ, открыты к дополнительным предложениям.

Тем более что финансирование судейства в РПЛ осуществляется за счет средств клубов, максимально заинтересованных в постоянном повышении стандартов. Ради чего, в том числе, представители Российской премьер-лиги недавно впервые включены в состав комиссии Олимпийского комитета России по спортивному судейству, — приводит слова Алаева «СЭ».